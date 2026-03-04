Форма поиска по сайту

РИА Новости: блогер Лерчек попала в онкологическую реанимацию

Блогер Лерчек попала в онкологическую реанимацию – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Находящуюся под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения знаменитости.

Это произошло спустя всего несколько дней после выписки из роддома. По словам собеседника журналистов, 24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. В понедельник, 2 марта, блогер вместе с младенцем покинула стены медучреждения.

Вновь Лерчек госпитализировали уже 3-го числа. Новорожденный сын блогера остался дома. О текущем состоянии блогера и причинах экстренной госпитализации не сообщается.

Чекалина и ее бывший супруг обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в документах, поданных в организации, наделенные функциями агентов валютного контроля, обнаружены недостоверные сведения об основаниях и назначении транзакций. Официально переводы оформлялись как оплата фитнес-марафонов блогеров через компанию в Дубае.

По решению суда Чекалины отправлены под домашний арест, также наложен арест на их имущество. Сама блогер вину в инкриминируемом преступлении не признает. При этом ее бывший муж признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

Кроме того, по делу проходил бизнес-партнер Чекалиных – соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк. Сперва он тоже находился под домашним арестом, но спустя время согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил ему 2,5 года колонии.

Заседание по делу Лерчек и ее бывшего супруга перенесли на 16 марта

