07 февраля, 13:46

Шоу-бизнес

Следствие изъяло у блогера Лерчек 22 комплекта украшений и 46 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Следствие изъяло у блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, при обыске в доме Чекалиной были изъяты украшения брендов Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. В их число вошли восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и часы Chopard, Rolex и Cartier.

Кроме того, согласно документам, ФНС и налоговая Кировской области попросили суд признать блогера банкротом. Заявление поступило 5 февраля.

Как указано в сервисе БИР-Аналитик, в настоящее время задолженность Лерчек составляет 172,9 миллиона рублей.

Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Предварительно, они вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным прокуратуры, в представленных документах была недостоверная информация об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогера через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных под домашний арест, а также арестовал имущество блогера. Лерчек не признала свою вину, а ее экс-супруг в содеянном признался.

Общественные деятели заявили о конце эпохи инфоцыган в России

