Столичный суд приговорил бизнес-партнера блогера Лерчек к 2,5 года колонии
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичный суд приговорил бизнес-партнера блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Романа Вишняка к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима и к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Установлено, что Вишняк вместе с бывшим мужем Лерчек Артемом Чекалиным и самой Валерией с сентября 2021 года по февраль 2022 года совершали денежные переводы на банковский счет нерезидента при реализации курсов фитнес-марафонов. Общая сумма переводов составила свыше 251,6 миллиона рублей.
Оказалось, что предоставленные документы по операции содержали заведомо ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. Вишняк полностью признал свою вину и на стадии предварительного расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело выделено в отдельное производство.
В итоге мужчину признали виновным по статье 193.1 УК РФ ("Совершение денежных переводов на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере"). Осужденный взят под стражу в зале суда.
По аналогичному делу проходят сами экс-супруги Чекалины. Блогер не признала вину, тогда как ее бывший муж признался в налоговом преступлении, но не в выводе средств за рубеж.
Суд поместил Чекалиных под домашний арест, а также арестовал имущество Лерчек. В ноябре 2025-го арест был продлен на полгода, а в декабре Мосгорсуд оставил это решение без изменений.
