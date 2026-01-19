Форма поиска по сайту

19 января, 15:36

Шоу-бизнес

Суд отказался возвращать изъятые украшения блогера Лерчек

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гагаринский суд Москвы не удовлетворил ходатайство адвоката блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) о возвращении часов и ювелирных изделий, которые были изъяты у нее при обыске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение судьи.

Отмечается, что у суда нет возможности решить судьбу изъятых часов и украшений, так как они не являются вещественными доказательствами. Стоимость изъятого не раскрывается.

Адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев заявил, что блогер собиралась продать драгоценности, чтобы содержать своих детей. Сама Чекалина приехала в здание суда после недавно перенесенной операции.

Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов. Предварительно, они вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком вывели из страны более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По данным прокуратуры, в представленных документах была недостоверная информация об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогера через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных и Вишняка под домашний арест, а также арестовал имущество блогера. Лерчек не признала свою вину, а ее экс-супруг в содеянном признался. Вишняк, кроме признания вины, заключил досудебное соглашение, после чего его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре суд продлил Чекалиным домашний арест на полгода. В декабре Мосгорсуд оставил данное решение в силе.

Беременная блогер Лерчек прибыла на судебное заседание по уголовному делу

