24 ноября, 19:47

Шоу-бизнес

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Чекалиным

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Гагаринский суд Москвы продлил на полгода домашний арест блогерам Валерии (Лерчек. – Прим. ред.) и Артему Чекалиным по делу о выводе денег за границу. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

Помимо этого, инстанция не удовлетворила ходатайство стороны защиты о возвращении дела прокуратуре для устранения нарушения территориальной подследственности. Суд начнет рассматривать дело по существу 1 декабря.

В 2023 году Чекалиных обвинилив неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Они погасили долг, а дело было прекращено.

Спустя время пара приняла решение развестись. Чекалин говорил, что любил свою супругу. Он также благодарил ее за годы, проведенные вместе.

В октябре прошлого года блогерам и их бизнес-партнеру – соучредителю компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роману Вишняку – было предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Чекалиных и Вишняка задержали в октябре того же года. Их обвинили в выводе валюты из России на сумму в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

В прокуратуре Москвы уточнили, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были обнаружены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Спустя время суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров.

Чекалина не признала свою вину, несмотря на предоставленные во время допроса признательные показания.

Также экс-супруги обжаловали решение о домашнем аресте. Тем не менее Мосгорсуд не удовлетворил их требование.

Позже Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста.

В сентябре этого года следствие по делу о выводе средств за границу было завершено. Чекалины ознакомились с материалами. После дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем – в суд.

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в выводе средств по подложным документам

