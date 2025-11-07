Дело блогеров Чекалиных направлено в суд

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Уголовное дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных направлено в суд. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Романа Вишняка, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также утверждено прокурором", – добавили в прокуратуре.

В октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Спустя время Чекалиных и Вишняка задержали.

Их обвинили в выводе валюты из России на сумму в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

По данным прокуратуры, в документах были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Столичный суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, суд арестовал имущество Лерчек.

При этом сама блогер не признала свою вину. Также бывшие супруги обжаловали решение о домашнем аресте, однако Мосгорсуд не удовлетворил их просьбу.

Спустя время Вишняк признал вину по делу о выводе денежных средств за границу. Он также заключил досудебное соглашение и его отпустили из под домашнего ареста.

В сентябре 2025 года следствие по данному делу было завершено.