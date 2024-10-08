Блогеры Чекалины обжаловали домашний арест

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Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин обжаловали решение о домашнем аресте, под которым они должны были находиться до 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Троицкий суд Москвы, который и избирал им меру пресечения.

Дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов было заведено против Чекалиных 2 октября. Речь идет об оплате фитнес-марафонов через Дубай.

Столичный суд отправил бывшую пару под домашний арест на 1 месяц 22 суток. Вместе с ними на тот же срок был арестован бизнес-партнер блогеров.

Им оказался соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела.

Кроме того, годом ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход по которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

Позже блогеры полностью закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте 2024 года.

Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом.