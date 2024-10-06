ТАСС: блогер Чекалина дала признательные показания по делу в ходе первого допроса

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания во время первого допроса, однако затем отказалась от признания. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", – заявил собеседник агентства.

МВД РФ 2 октября возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов через Дубай. Ущерб по новому делу превысил 250 миллионов рублей.

Столичный суд отправил под домашний арест бывших супругов на 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года.

Ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

Позже блогеры полностью закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело закрыли в марте этого года.