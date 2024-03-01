СК РФ полностью закрыл уголовное дело блогеров Чекалиных

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/artem_chek

Главное следственное управление Следственного комитета РФ полностью прекратило уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема Чекалина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

"Уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ) было возбуждено в отношении четы Чекалиных в марте прошлого года. 1 марта 2024 года дело было закрыто", – подчеркнул он.

Как уточнил адвокат, дело остановили из-за отсутствия состава преступления, со счетов и имущества супругов сняли арест.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении блогеров также возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

В конце сентября 2023 года ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.

В декабре СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

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