Адвокат Блиновской назвала сумму оставшегося долга

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Блогеру Елене Блиновской осталось выплатить 907 миллионов рублей налогового долга. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.

"907 миллионов рублей – это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное – пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться", – уточнила она.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Изначально ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Суд постановил, что блогер будет находиться под домашним арестом до 26 января 2024 года. Также судья оставил без изменений избранные ранее запреты и ограничения.



Блиновской продлили домашний арест еще три месяца