22 декабря, 20:10Шоу-бизнес
ФНС начала проверку в отношении блогера Чекалиной за 2022 год
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Федеральная налоговая служба организовала проверку в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) за 2022 год. При этом претензий к ней не имеется, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.
"Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки", – подчеркнул он.
Как отметил адвокат, проверку проводят объективно. Никто заранее не может угадать ее результат, добавил он.
Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.
В отношении блогеров также возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.
В конце сентября ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.
В ноябре Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством.
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