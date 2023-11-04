Блогера Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве, он не жалуется на условия содержания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы, члена СПЧ РФ Алексея Мельникова.

По его информации, Шабутдинов содержится в четырехместной камере. Блогер в беседе с членами ОНК Москвы уточнил, что "держится".

Мельников добавил, что задержанный читает произведения Эриха Марии Ремарка.

Шабутдинова задержали накануне после его приезда из Вены в Москву. Блогер обвиняется в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и о мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера до 16 декабря 2023 года. Ему предъявили обвинение по 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба. Он подчеркнул, что решение будет обжаловано.

Защита обжалует арест блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве