Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Елены Блиновской на продление домашнего ареста, она останется под ним до 26 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Так, постановление суда первой инстанции осталось без изменений.

Блиновской продлили домашний арест до конца января 24 октября. Также суд решил оставить без изменений избранные ранее блогеру запреты и ограничения.

Кроме того, суд еще на три месяца, также до 26 января 2024 года, продлил наложение обеспечительных мер на расчетные счета компаний третьих лиц в столичных банках.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блогера обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца