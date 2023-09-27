ФНС оштрафовала блогера Лерчек на 124 млн рублей за неуплату налогов

Фото: instagram.com(организация признана экстремистской и запрещена на территории России)/ler_chek

Федеральная налоговая служба (ФНС) назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат девушки Константин Третьяков.

Решение, по его словам, было вынесено 18 сентября. Адвокат добавил, что в сумму штрафа были включены еще и пени.

Как он утверждает, семья Чекалиных готова оплатить все 124 миллиона рублей, но арест счетов мешает это сделать.

"На прошлой неделе мы обратились в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. Теперь ждем конструктивной позиции следствия по этому вопросу, чтобы мы могли добровольно оплатить штраф", – добавил Третьяков.

В июле адвокат подал иск в Савеловский суд, чтобы со счетов блогера сняли арест, но судья решил отказать в этом.

При этом он подчеркнул, что сумма штрафа составляет 40% от всей суммы долга. Однако Третьяков отметил, что до этого семья Чекалиных погасила задолженность, но ФНС все равно назначила им штраф.

Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении блогеров также возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

Юрист рассказала, почему дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК РФ