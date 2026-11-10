Режиссер Андреасян приступил к съемкам фильма "Вовка в Тридевятом царстве"

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Режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над фильмом "Вовка в Тридевятом царстве", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

По сюжету семилетний Вовка в исполнении Константина Каримова попадает в Тридевятое царство, где встречает сказочных персонажей. Царя сыграет Иван Охлобыстин, двоих из ларца – Дмитрий Колчин, трех Василис Премудрых – Алиса Кот, Маргарита Дьяченкова и Александра Соловьева, а юного Кощея – Платон Герасимов.

Андреасян отметил, что его герой попадает в мир мечты, но постепенно понимает: даже там ничего не происходит само собой. Охлобыстин перед съемками признался в любви к сказочному жанру. По его словам, в сказке спокойно уживаются невозможное и бытовое. При этом он не хочет делать из Царя величественную фигуру на троне, гораздо интереснее показать человека, которому вместе с короной достались и слабости.

Каримов рассказал, что перед работой над ролью внимательно посмотрел оригинальный мультфильм 1965 года, чтобы понять характер и поведение Вовки. Актеру пришлось учиться рубить топором, пилить и работать с разными инструментами.

Ранее начались съемки кинокартины "Каникулы в Простоквашино" Андреасяна. До этого режиссер заявлял о планах снять биографический фильм об исполнителе Михаиле Круге, экранизировать роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", а также начать съемки фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".

