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29 сентября, 17:53

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Режиссер Сарик Андреасян подтвердил работу над фильмом о Михаиле Круге

"Кино о человеке с большим талантом": Сарик Андреасян снимет фильм о Михаиле Круге

Режиссер Сарик Андреасян снимет биографический фильм о певце Михаиле Круге. Постановщик подтвердил новость в своем блоге, попросив подписчиков подсказать ему, кого взять на главную роль. Что известно о будущей ленте – в материале Москвы 24.

"Пусть все получится"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sarik_andreasyan

Режиссер Сарик Андреасян, снявший такие фильмы и сериалы, как "Онегин", "Чикатило" и "Жизнь по вызову", возьмется за биографический фильм о жизни шансонье Михаила Круга. Постановщик сообщил об этом в личном блоге.

На днях прогремела новость, что мы снимаем биографический фильм о жизни Михаила Круга. Это чистая правда. Семья Михаила доверила нам эту историю, за что им большое спасибо. Увидимся в кинотеатрах осенью следующего года. Большое кино о человеке с большим талантом и сердцем. Пусть все получится.
Сарик Андреасян
режиссер

При этом постановщик поинтересовался у аудитории, кто, по ее мнению, идеально подойдет на роль легенды российского шансона. В комментариях часть подписчиков в шутку стала предлагать актеров, с которыми часто сотрудничает режиссер, – Павла Прилучного и супругу Сарика Лизу Моряк.

Последняя, сыгравшая сразу в нескольких лентах мужа, с юмором высказалась по этому поводу.

"Ребята, вы все правильно поняли: в Твери две легенды – Михаил Круг и я. Так что, Сарик, предлагаю следующим фильмом снимать сценарий о моей жизни. Название предлагаю такое: "Лиза Моряк: Тверская душа", – написала она.

Однако большинство пользователей отнеслись к выбору актера на роль Круга серьезно. Среди кандидатов – Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Александр Робак. Кроме того, на роль Ирины Круг предложили писательницу и актрису Александру Макарову.

Также на новость отреагировал певец и исполнитель роли музыканта в сериале 2013 года "Легенды о Круге" Юрий Кузнецов-Таежный, сообщило издание "Подъем". По словам артиста, создатели нового фильма с ним пока не связывались, но он до сих пор "как бы не разгримировался" и с удовольствием сыграл бы Круга в ленте Сарика.

"Меня не пригласили, но мне уже за три дня позвонило человек 300, наверное, и все говорят: лучше меня это никто не сделает. Пока никто не связывался, но я надеюсь. Я, по-моему, неплохо отыграл в сериале, мог бы сыграть и полный", – отметил актер.

"Будем сотрудничать"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Впервые о съемках фильма о Михаиле Круге рассказал брат режиссера, продюсер Гевонд Андреасян на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 25 сентября. Он сообщил, что картина охватит путь музыканта от детских лет до трагической гибели.

Сестра шансонье Ольга рассказала телеграм-каналу "Подъем", что доверяет вдове певца Ирине, которая участвовала в переговорах с создателями фильма.

Да, сотрудничать будем. На переговоры ездили Александр Круг и Ирина Круг: ей позвонили, предложили, на переговоры пригласили.
Ольга
сестра Михаила Круга

По словам Ольги, она сама не возражает против съемок и добавила, что вдова певца – "девушка непростая", поэтому "все это дело прозондировала".

"Я лично не встречалась с работами режиссера, не знакома, не знаю, кто это. Но я Ирине доверяю", – отметила сестра исполнителя.

Ближайшие премьеры

Фото: телеграм-канал "Кинокомпания братьев Андреасян"

Ближайшей премьерой режиссера станет детский фильм "Зима в Простоквашино", который выйдет на экраны 17 декабря 2026 года. Лента окажется игровой адаптацией одноименного советского мультфильма по произведениям Эдуарда Успенского. Главные роли исполнят Павел Прилучный, Лиза Моряк и Роман Панков.

Кроме того, летом 2026 года стало известно, что Сарик Андреасян будет работать над новой экранизацией романа "Двенадцать стульев". Старт съемок запланирован на лето 2027-го.

"Легендарный роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова станет нашей следующей экранизацией русской классики. <...> Впереди большая работа, и нам уже не терпится поделиться первыми подробностями", – говорится в телеграм-канале кинокомпании братьев Андреасян.

Сейчас команда Сарика работает над сценарием и проводит кастинг.

Также 18 февраля 2027 года в прокат выйдет масштабная экранизация романа Льва Толстого "Война и мир", снятая Андреасяном. Авторы обещали не переосмысливать классику, а воссоздать подлинный сюжет. В образе Пьера Безухова предстанет Николай Шрайбер, Наташу Ростову сыграет Полина Гухман, роль Элен Курагиной исполнит Лиза Моряк, Николая Ростова на экране воплотит Александр Метелкин, а Андрея Болконского – Станислав Бондаренко.

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