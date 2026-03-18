Раскрыты детали будущего фильма о фигуристе Романе Костомарове

Съемки фильма об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове начались в Сочи, сообщили авторы проекта. Режиссером выступил Сарик Андреасян, а сам спортсмен станет одним из продюсеров фильма. Подробности – в материале Москвы 24.

"Фильм про то, как встать и идти дальше"

Съемки фильма про олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начались в Сочи. Режиссером выступил Сарик Андреасян, который вместе с Гевондом Андреасяном и самим спортсменом стал продюсером ленты. Главная роль досталась Кириллу Зайцеву, а Анна Снаткина сыграет супругу чемпиона – фигуристку Оксану Домнину.

В пресс-службе дистрибьютора "Атмосфера кино" отметили, что место для съемок фильма "Костомаров" выбрали неслучайно: именно в Сочи фигурист совершил возвращение на лед в августе 2023-го после перенесенной болезни, ампутации конечностей и установки протезов ног и кистей рук.

"Жизненный путь Романа Костомарова – это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня как для режиссера важно рассказать эту драму честно – без прикрас, с болью, страхом и надеждой", – отметил Сарик Андреасян.

Постановщик добавил, что непосредственное участие Костомарова поможет придать истории достоверность, но вместе с тем накладывает и большую ответственность на всю команду проекта.



Сам олимпийский чемпион отметил, что для него фильм будет не только про спортивную карьеру.





Роман Костомаров фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. <...> Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно.

Спортсмен отметил, что в фильме будет сцена, имеющая для него особенное значение: это момент выхода на лед после случившихся с ним событий.



Актриса Анна Снаткина, рассказывая о подготовке к работе в фильме отметила, что личное общение с супругами-фигуристами показало ей, "с каким позитивом они относятся к жизни".





Анна Снаткина актриса, заслуженная артистка РФ Справляться с трудностями помогает и сила духа, и характер, но цементом, который держит все это вместе, безусловно, является любовь!

В свою очередь, актер Кирилл Зайцев признался журналистам, что его роль требует хорошей физической подготовки, пластики и глубокого погружения в образ. Чтобы выполнить задачу, он много общался с Костомаровым и его окружением.

"Мы уже приступили к тренировкам, ставим перед собой амбициозную цель: самостоятельно исполнять олимпийские номера и элементы из соревновательной программы", – поделился актер.

"Можно впасть в депрессию"

О том, что Роман Костомаров столкнулся с проблемами со здоровьем, стало известно в январе 2023-го: фигурист попал в реанимацию с пневмонией. На фоне заболевания начались проблемы с кровообращением, это привело к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках, а позже – голени и обе кисти.

Далее Костомарова ждала долгая реабилитация и несколько этапов протезирования. Спустя полгода олимпийский чемпион сообщил, что его выписали из больницы. Костомарову пришлось не только заново научиться ходить, но и освоить многие бытовые навыки. Однако уже в декабре 2023-го Роман встал на коньки и вышел на лед. Зрители шоу, которое устраивалось к 50-летию хореографа Ильи Авербуха, приветствовали Костомарова стоя.

Фигурист признался в одном из интервью, что процесс восстановления дался ему тяжело, в том числе морально.





Роман Костомаров фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы, когда проснулся, все это оказалось сном.

Несмотря на это, фигурист старается жить активно. Например, осенью 2025-го Костомаров рассказал подписчикам, что освоил экстремальный вид спорта – гидрофлайт, при котором спортсмен балансирует над волнами, выполняя трюки с помощью специального оборудования – флайборда. А в январе 2026-го фигурист опубликовал ролик, как летает в аэротрубе.

Костомаров также регулярно делится в личном блоге видео с тренировок на льду и в спортивном зале, а также моментами участия в телевизионных проектах.

