Variety: Кейт Уинслет может исполнить роль в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"

Кейт Уинслет стала еще одной звездой, вышедшей на этап переговоров с создателями франшизы "Властелин колец". Актриса может сыграть одну из ключевых ролей, сообщили СМИ. Кроме нее, переговоры также ведут Лео Вудалл и Аня Тейлор-Джой. Подробности – в материале Москвы 24.

Новые исполнители культовых персонажей

Фото: legion-media.com/POOL/Aaron Chown

Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на декабрь 2027 года. Режиссером ленты выступит Энди Серкис, который вернется к роли Голлума, а действие картины развернется в период между событиями после "Хоббита: Битва пяти воинств" и до "Братства кольца".

По данным издания Variety, подбор актеров для будущего фильма в самом разгаре. На одну из ключевых ролей претендует актриса Кейт Уинслет: она находится на стадии переговоров с создателями.

В социальной сети X инсайдер Дэниел Рихтман сообщил 9 марта, что еще одна голливудская звезда – Аня Тейлор-Джой – тоже может принять участие в съемках. Пользователи Сети предположили, что это будет роль эльфийки Арвен Ундомиэль. В оригинальной трилогии ее сыграла Лив Тайлер.

Этот же инсайдер ранее сообщил, что на роль короля Арагорна претендует звезда сериала "Белый лотос" Лео Вудалл. Согласно синопсису, события фильма развернутся в период, когда герой был известен как следопыт Странник. При этом актер Вигго Мортенсен, исполнивший эту роль в оригинале, отказался от участия в новом проекте.

В свою очередь, актер Иэн МакКеллен (маг Гэндальф из оригинальной трилогии) рассказал в 2025 году, что вернется к своему персонажу, как и его коллега Элайджа Вуд (исполнитель роли Фродо Бэггинса). В марте 2026-го Вуд подтвердил в интервью The Times заявление МакКеллена.





Элайджа Вуд актер В августе прошлого года Иэн, можно сказать, проболтался. Я не могу ничего официально сказать, пока это не будет объявлено, но скажу, что я в восторге от перспективы еще одного фильма.

При этом он добавил, что не хотел бы, чтобы кто-либо другой исполнил роль Фродо, "пока он жив".

Надежда на трилогию

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema

В мае 2024 года президент компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что первый из новых фильмов по "Властелину колец" выйдет в прокат в 2026-м. Речь шла о картине "Охота на Голлума". Тогда же стало известно, что режиссером проекта станет Энди Серкис, а исполнительными продюсерами будут создатели оригинальных частей Питер Джексон, Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш.

В июне 2025-го Серкис подробно рассказал в интервью изданию Collider о работе над новой картиной по вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. Он сообщил, что в ближайшие месяцы начнется подготовительный этап, а сами съемки намечены на 2026 год.

Энди также добавил, что рад вернуться в Новую Зеландию, где снимали предыдущие фильмы, и пообещал, что новый проект сохранит атмосферу оригинальной трилогии.





Энди Серкис актер и кинорежиссер Съемки стартуют в начале или середине следующего года, я думаю. Продлятся они столько времени, сколько потребуется, ведь это довольно объемный фильм. Я невероятно рад вернуться и поработать с друзьями в Новой Зеландии. Очень рад снять фильм, который поразит зрителей, но в то же время станет частью истории и сохранит атмосферу трилогии. Мы более подробно изучим Голлума.

Однако позже дату премьеры перенесли на 2027-й. Фильм станет первой частью будущей дилогии, при этом инсайдер Джефф Снайдер рассказал в выпуске шоу The Hot Mic, что речь может идти не о двух частях фильма, а о трех.