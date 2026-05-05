Электроснабжение было нарушено у части потребителей в подмосковном Жуковском

Свет пропал у некоторых потребителей в подмосковном Жуковском, а также в поселках Кратово и Ильинском. Об этом сообщили РИА Новости в "Россети – Московский регион".

Подача электричества была нарушена из-за отключения автоматикой оборудования на одной из подстанций. В настоящее время осуществляется переключение приборов.

В администрации городского округа заявили на странице во "ВКонтакте", что свет пропал из-за технологического сбоя на электросетях "Россетей". Однако аварийная бригада уже находится на месте происшествия и ведет работы по восстановлению подачи электроэнергии. Предварительно, электроснабжение будет возобновлено в течение часа.

Ранее жители ряда муниципалитетов Подмосковья остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. В результате прокуратура начала проверку. Будет рассмотрена достаточность аварийных и ремонтных бригад, наличие передвижных источников питания, оперативность реагирования и слаженность действий всех служб.

Кроме того, будет дана оценка полноте исполнения плановых мероприятий по расчистке лесосек и просек вдоль линий электропередачи. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

