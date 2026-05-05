Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

По данным министерства, беседа была конструктивной и деловой. Стороны обсудили международную повестку, отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что поддерживает связь с Владимиром Путиным. Также он сообщал, что продолжает общение и с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, Лавров подчеркивал, что Москва всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что США ознакомлены с позицией России. Глава МИД РФ выразил уверенность, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер не забыли озвученное на Аляске мнение Москвы.

