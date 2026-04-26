Новости

Новости

26 апреля, 19:01

Политика

Трамп заявил, что продолжает общение с Путиным

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда именно состоялся их последний разговор. Об этом президент США заявил в интервью Fox News.

Он также добавил, что продолжает общение и с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают попытки добиться мирного урегулирования на Украине. Также американский лидер заявил, что верит в достижимость украинского урегулирования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о готовности Путина встретиться с Зеленским, однако уточнял, что такие переговоры должны быть результативными и проходить на этапе финализации соглашений.

При этом, по словам российского лидера, победа России в конфликте на Украине уже очевидна для всех, в связи с чем Киев уже начал размышлять над тем, как "оформлять" эту ситуацию.

По словам Пескова, Москва уже не раз говорила о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на договоренности.

