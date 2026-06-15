Фон дер Ляйен призвала к немедленному открытию Ормузского пролива

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленно открыть Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, передала "Газета.ру".

"Необходимо восстановить свободу бесплатного судоходства. Это важно для региональной стабильности и глобальной экономики", – подчеркнула она.

Глава ЕК отметила, что достигнутое Тегераном и Вашингтоном соглашение дает возможность для более обширных переговоров о безопасности и мире на Ближнем Востоке. При этом она подчеркнула, что спокойствие в регионе невозможно до тех пор, "пока Ливан охвачен пламенем".

По ее словам, Европа призывает уважать территориальную целостность и суверенитет Ливана, также необходимо достигнуть "подлинного прекращения огня".

В свою очередь, профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что реализация соглашения будет очень сложна, сообщает сайт "Комсомольской правды". По его мнению, озвученные главой Белого дома условия сильно расходятся с реальностью.

Американский президент Дональд Трамп после заключения мирной сделки заявил об открытии Ормузского пролива. Глава Белого дома добавил, что санкционирует немедленное снятие морской блокады со стороны Военно-морских сил США.

Тем временем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уточнил, что официальный документ между США и Ираном будет подписан в Швейцарии 19 июня. По словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, сделка дает гарантии того, что иранская сторона не сможет получить ядерное оружие.

