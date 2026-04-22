Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 21:56

Политика

Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна для финализации договоренностей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако такие переговоры должны быть результативными и проходить уже на этапе финализации договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

Представитель Кремля подчеркнул, что главное – это целеполагание встречи. Путин говорил, что готов встретиться в Москве в любой момент, но важно, чтобы было ради чего это делать, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин готов к заключению соглашения об урегулировании украинского кризиса. В то время как Зеленский жаловался на то, что американская сторона не усиливает давление на Россию, как того хочет Киев. По его словам, он не видит желания со стороны РФ завершить конфликт.

Песков указывал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.

властьполитика

