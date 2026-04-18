Лавров указал на позитивное отношение РФ к переговорам по Украине в Стамбуле

Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

Однако, как он указал, данная тема не является приоритетом номер 1.

"Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дела не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись", – цитирует министра ТАСС.

По словам главы ведомства, Россия не уходит от диалога и готова рассмотреть соответствующий запрос.

"Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", – добавил Лавров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании кризиса. В это же время президент Украины Владимир Зеленский жаловался на то, что власти США не усиливают давление на Москву, как того хочет Киев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины находится на паузе. В это же время продолжается работа двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам.

