В ОП предложили сокращать пенсионный возраст при условии воспитания внуков

Снижение демографии в России связано в том числе с неправильными установками "потенциальных бабушек", заявила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Действительно ли родители повзрослевших детей ответственны за низкую рождаемость, разбиралась Москва 24.

"Ты сначала доучись"

Советы "потенциальных бабушек" стали одной из причин снижения рождаемости, заявила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина на пленарном заседании XVII Уральского демографического форума в Екатеринбурге 3 июня.





Светлана Тренихина министр образования Свердловской области Нужно работать не столько с юными работающими мамами или студентками-мамами, сколько с их мамами – потенциальными бабушками, которые дают установку своим детям: "Ты сначала доучись, ты сначала встань на ноги". Сами они работают и выполнять роль бабушки не спешат. Нужно ли с этим работать на родительских собраниях в школах? Конечно, это один из рычагов на сознание.

Тренихина добавила, что демографический кризис уже спровоцировал кадровый дисбаланс в областной системе образования: группы в детских садах Екатеринбурга и других крупных городов пустеют, что приводит к избытку воспитателей. Из-за этого власти переобучают сотрудников дошкольных учреждений, закончивших вузы, чтобы они могли работать учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования, сказала министр.

Позднее в разговоре с изданием Е1.ru Тренихина пояснила, что ее слова о "потенциальных бабушках" несли другой смысл. Она добавила, что ситуация ухудшилась в том числе из-за дефицита социальных гарантий и несформированной ценности многодетности.

"Если решить все в совокупности, тогда можно что-то с демографией сделать. А если обвинить сейчас во всем бабушек потенциальных, которые и так не становятся ими в 50 лет, то это будет передергиванием информации и особым желанием горячих фактов", – объяснила Тренихина.

Популяризировать семейные ценности министр предложила напрямую через общение с родителями и молодежью на школьных и студенческих собраниях. Важно поддерживать студенток, которые выходят замуж или решают завести ребенка. Чтобы облегчить совмещение учебы и родительства, в вузах могут, например, адаптировать графики, открывать комнаты матери и ребенка, а также создавать при институтах детские сады, добавила чиновник.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что для поднятия демографии в России нужно менять сложившиеся тенденции. К 2030 году необходимо добиться коэффициента рождаемости 1,6, а к 2036 году – 1,8. По данным Росстата на декабрь 2025 года, этот показатель составлял 1,374.

"Внуки становятся смыслом"

Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил в разговоре с Москвой 24, что 99% родственников хотят, чтобы дети создали семью и родили внуков.

Такое желание продиктовано тем, что их повзрослевшие родители постепенно отходят от активной жизни и внуки становятся для них смыслом. Кроме того, порой старшее поколение сталкивается с одиночеством, добавил он.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Я считаю, бабушкам и дедушкам надо давать возможность раньше выходить на пенсию, если они, например, подписывают социальный контракт о готовности сидеть со своими двумя-тремя внуками. За что государство должно сокращать пенсионный возраст или выплачивает какие-то средства. Бабушки и дедушки счастливы быть со своими внуками, не обременяясь работой. Они освобождают молодых, более эффективных и продуктивных родителей, дают им возможность работать полное время.

Он добавил, что государству выгоден такой выход из ситуации, так как человек в 25–40 лет гораздо эффективнее во многих профессиях, чем 60-летний.

Кроме того, Пожигайло выступил за принятие "кодекса этики" или законов, которые бы запрещали руководителям серьезного уровня выражать субъективное мнение.

"Чего добьется спикер, транслируя такие вещи? На мой взгляд, он обидит огромное количество бабушек и дедушек, которые мечтают быть с внуками, но просто не имеют возможности," – указал общественник.

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 напомнила, что появление ребенка – серьезный шаг. Проблема нежелания заводить детей кроется не в "бабушках и дедушках", а в том, на что может рассчитывать молодая семья.

"Возникает вопрос: либо семья в расширенном смысле, то есть родственники, поддерживает финансово или помогает сидеть с детьми, либо молодая семья должна справляться со всем самостоятельно. Речь идет о том, что порой бабушки говорят: "Я с твоим ребенком сидеть не буду. У меня свои хобби, увлечения". А родители отмечают: "Мы помочь не можем, работаем. Поэтому доучивайся, чтобы у тебя была своя финансовая подушка. Мы готовы помогать, но не делить с тобой полностью заботы", – пояснила эксперт.





Наталья Панфилова семейный психолог Бабушки и родные люди просят будущих родителей все серьезно обдумать. Я помню времена, когда образование было бесплатным повсеместно: не хочешь в институт – идешь в техникум, а потом происходит гарантированное трудоустройство. Бабушки, памятуя, как было раньше и как сейчас, транслируют тревогу: "Получай образование, пока не поздно, потому что потом будет дорого".

При этом воспитательные беседы с молодежью могут быть важны для решения проблемы демографии: стоит объяснять, какую поддержку будущие родители способны получить от государства, а в каких вопросах нужно рассчитывать на свои силы", заключила Панфилова.

