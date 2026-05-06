Эксперт Сафонов раскритиковал идею переноса больничных выплат для многодетных на Соцфонд

В Общественной палате предложили возложить на Социальный фонд России выплату больничных многодетным семьям. Утверждается, что такая мера должна поддержать работодателей. Получится ли это сделать и насколько целесообразна инициатива, разбиралась Москва 24.

Повысить конкурентноспособность

Больничные листы для многодетных родителей должны полностью оплачиваться из бюджета Социального фонда России, сообщил руководитель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что сейчас работодатель обязан оплачивать первые три дня вынужденного отсутствия подчиненного из своих средств, а последующие берет на себя Соцфонд. Предложенная мера снизит нагрузку на организации и одновременно поддержит сотрудников.





Сергей Рыбальченко руководитель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Подобный подход повысит конкурентоспособность многодетных родителей на рынке труда, поскольку в многодетной семье риски заболеть всегда выше, особенно у мам.

Он добавил, что такие родители чаще сталкиваются с безработицей по сравнению с теми, кто воспитывает одного или двух детей. Поэтому предложенный механизм выплат повысит привлекательность этой категории соискателей на рынке труда.

Ранее Рыбальченко предложил ввести семейное налогообложение, где ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей. По задумке такая мера позволит поддержать многодетных, где мама в 40% случаев не работает, а основная нагрузка в плане доходов ложится на отца.

"Возвращать это не будут"

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил в разговоре с Москвой 24, что если сотрудник работает по трудовому договору, то 2,9% от страховых взносов организации направляется на компенсации на случай болезни, декретных выплат и так далее. Размер пособия рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты работника.

Причем до 2011 года все выплаты производились из Фонда социального страхования (ныне Социального фонда России), но затем ввели условие, что первые три дня проходят за счет работодателя.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сделали это, чтобы организации вместе с сотрудниками не оплачивали простои. Была практика, когда предприятия в регионах при возникновении различных проблем отправляли людей на больничные и за счет Фонда получали деньги. Поэтому ввели правило, которое ограничивает возможности мошенничества, и возвращать то, что было раньше, не станут.

Эксперт добавил, что для работодателя оплата трех рабочих дней не такие большие деньги. Если взять средний заработок в 60 тысяч рублей, в день человек получает 1,5–2 тысячи.

"Что касается вопроса повышения конкурентноспособности многодетных благодаря инициативе, то, на мой взгляд, действовать надо по-другому. Например, в Англии для бизнеса есть черные списки, которые несут репутационный ущерб. Если предприятие в него попало, население начинает игнорировать таких работодателей", – рассказал экономист.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова также отметила в беседе с Москвой 24, что предложение Общественной палаты меняет устоявшуюся практику.

"Чтобы разобраться, какие плюсы и минусы у инициативы, я посмотрела бы наглядно, кому выгодно изменение, а кому нет. Например, для работодателя снижается финансовая нагрузка – ему больше не нужно искать средства на оплату трех дней болезни сотрудника", – отметила эксперт.

Также упрощается бухгалтерский учет для малого и среднего бизнеса: отпадает необходимость расчета и отражения этой части в проводках и так далее. Однако есть и незначительная потеря налоговой льготы: согласно Налоговому кодексу, суммы пособий за первые три дня болезни включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Это позволяет компаниям законно снизить налогооблагаемую базу, добавила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Что касается выгоды для работников, пособие за все дни будет перечислять Социальный фонд, что снижает риск задержек по вине работодателя – это плюс. Однако потенциально возможен неудобный переходный период: пока непонятно, как быстро он пройдет, будут ли сбои. Есть риск, что привычная скорость выплат временно снизится.

При этом нагрузка на Соцфонд существенно увеличится: вырастет объем обрабатываемых данных и количество выплат. Это потребует перенастройки бизнес-процессов и, возможно, доработки внутренних IT-систем, объяснила HR-эксперт.

По ее словам, для государства снижение нагрузки на работодателя – большой плюс. Это может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень. Однако все траты, которые раньше несли компании, лягут на фонд, поэтому вопросы о дополнительных расходах бюджета остаются.

"Что касается цифр, то для работодателя оплата больничного – экстренная трата. Компания не может заложить точную сумму на эти цели, потому что заболеваемость сотрудников – величина случайная. Для малого и микробизнеса, где каждый рубль и человек на счету как бизнес-единица, внезапная болезнь ключевого сотрудника сильно бьет по бюджету. Именно для них снижение такой нагрузки наиболее актуально", – объяснила специалист.

Лоикова также добавила, что текущая система нередко порождает различные судебные разбирательства. Например, споры могут возникнуть, если сотрудник заболел в середине дня и отработал его не полностью. Суды часто встают на сторону работодателя, разрешая оплатить отработанное время как зарплату, а пособие начислить со следующего дня. При новой системе значительная часть этих споров просто исчезла бы, заключила Лоикова.