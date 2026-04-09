Экономист Ордов поддержал идею введения семейного налогообложения

В Общественной палате предложили ввести семейное налогообложение, где ставка зависит от общего дохода супругов и количества детей. К чему приведет такая система, разбиралась Москва 24.

Больше детей – меньше налогов

В России нужно ввести семейное налогообложение, при котором ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Семейное налогообложение должно дополнить систему прогрессивного налогообложения, но учитывать при этом не только доход гражданина, но и его семейное положение, доход обоих супругов. Сегодня ставка налога рассчитывается исходя из доходов одного гражданина, при превышении порога она увеличивается.

По словам Рыбальченко, в подобных семьях второй родитель, как правило, имеет меньшую зарплату и больше занят воспитанием наследников.

"Такой механизм позволит поддержать многодетные семьи, в которых мама в 40% случаев не работает, а нагрузка по доходам ложится на плечи отца. Также стоит предусмотреть понижающий налоговые выплаты коэффициент в зависимости от числа иждивенцев в семье и числа работающих. Чем больше детей и работающих в семье, тем ниже ставка налога", – добавил он.

Помимо стимулирования доходов таких граждан, механизм, по его мнению, позволит укрепить семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов.

При этом с июня 2026 года малообеспеченные семьи с детьми в России смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ в рамках новой налоговой выплаты (7 из 13%). Заявление принимается с 1 июня по 1 октября через "Госуслуги", Соцфонд или МФЦ. Размер выплаты – разница между налогом, уплаченным за 2025 год, и налогом по ставке 6%, рассчитанным с того же дохода.

На выплату могут претендовать семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума с двумя и более несовершеннолетними детьми. Если дети старше 18 обучаются по очным программам, право на вычет распространяется до достижения ими 23 лет. В то же время претендовать на выплату не смогут самозанятые, ИП на спецрежимах, а также граждане с долгами по алиментам или лишенные родительских прав. Большинство документов Соцфонд запросит самостоятельно, однако некоторые, например справку из учебного заведения, придется предоставить лично.

Баланс справедливости

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 напомнила, что в России налоги с доходов (НДФЛ) каждый уплачивает сам за себя, а юрлица делают это отдельно. На семью в последнем случае они не рассчитываются.

"При этом существует семейная налоговая выплата, которая как раз учитывает количество детей и финансовое положение семьи. В тяжелой жизненной ситуации работающие родители имеют возможность получить возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год", – рассказала депутат.

Кроме того, в России действуют налоговые вычеты на детей, которые предоставляются независимо от уровня дохода.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Даже если гражданин миллионер, за первые 450 тысяч рублей зарплаты позволят оформить вычеты на каждого ребенка, и чем больше детей, тем выше сумма. Также существуют вычеты на образование (свое, супруга, детей до 18 или до 24 лет при очной форме обучения).

Сам же подоходный налог уплачивается по прогрессивной шкале: от 13 до 22% (13, 15, 18, 20, 22%), в зависимости от суммы годового дохода.

"На мой взгляд, это вполне справедливая система, которая позволяет уравнять слои населения. Тот, у кого зарплата маленькая, платит 13% НДФЛ и получает множество вычетов, социальных гарантий и выплат из бюджета по критериям нуждаемости. Тот, у кого большой оклад, платит больший налог и тем самым помогает нуждающимся в поддержке государства", – уточнила Бессараб.

Таким образом, текущая система позволяет поддерживать семьи с детьми, не требуя кардинального изменения подхода к расчету НДФЛ, заключила парламентарий.

В то же время директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с Москвой 24 отметил, что предложение уходит корнями в классические экономические учения, связанные с понятием домохозяйства.

"По ним оценка уровня жизни и необходимости государственной помощи, а также налоговых послаблений должна осуществляться исходя из доходов семьи. Думаю, это более справедливо и имело бы больший целевой характер", – сказал он.

Однако, по его словам, в современном обществе молодежь не настолько склонна к официальным отношениям, а институт сожительства становится все более популярным.

"Возникает вопрос: как интегрировать такие реалии в оценку доходов иждивенцев и госпомощи? Возможно, это должно стать дополнительным фактором реализации национальной политики: признавать только официальные браки и давать таким семьям дополнительные преференции", – добавил эксперт.

Ордов пояснил, что в России также существует феномен "работающего бедного": при наличии иждивенцев, если поделить зарплату отца (даже выше средней по отрасли) на всех членов, окажется, что семья вовсе не богата.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Прогрессивная шкала налогообложения как раз должна учитывать наличие иждивенцев, чтобы государство не пыталось взять больше, чем человек готов заплатить, и чтобы это отрицательно не влияло на уровень жизни. Содержание детей и молодежи сейчас очень дорого: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, обучение в вузах – стоимость растет, а количество бюджетных мест сокращается.

"Чем больше детей, тем меньше средняя величина дохода на одного члена семьи, и это не коррелирует с текущим налогообложением. А должно бы учитываться. С другой стороны, многодетные семьи и так пользуются государственной поддержкой по умолчанию", – уточнил экономист.

В рамках прогрессивной шкалы бюджет получает дополнительные доходы, но и меры соцподдержки за последние годы тоже увеличиваются, напомнил эксперт. По его словам, основная задача – чтобы эти траты имели целевой характер. Прозрачность и адресность могли бы стать способом повышения эффективности расходования госсредств на социальные программы, резюмировал Ордов.

