Сфера ЖКХ стала одной из самых популярных для летней работы подростков в Москве

Лидерами по количеству мест для трудоустройства столичных подростков стали сферы ЖКХ и благоустройства – здесь сосредоточено свыше 80% вакансий. Об этом Москве 24 рассказала руководитель направления по работе с молодежью службы занятости Москвы Екатерина Шальнева.

Например, ребята могут устроиться на должности садовников, специалистов по благоустройству или озеленителей.

"Это хороший вариант для первого трудового опыта: простые задачи, работа на улице и минимальные требования", – указала Шальнева.

На втором месте по популярности находится розничная торговля, где подросткам доступны позиции мерчандайзеров, консультантов и ассистентов в торговых залах.

Третье место занимает сфера услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес. Здесь можно найти работу официантом, помощником повара, бариста или кухонным рабочим.

Востребованностью, по словам эксперта, пользуются творческие профессии, такие как графический дизайнер, художник, ведущий мастер-классов и аниматор. При этом основные требования к кандидатам включают ответственность, пунктуальность и стремление к работе.

"Через партнеров московской службы занятости подростки с 14 лет могут попробовать себя на каникулах в роли официантов, озеленителей или специалистов архива. В зависимости от возраста работа занимает от 4 часов в день, что можно совмещать с отдыхом, досугом или подготовкой к экзаменам", – подчеркнула специалист

Шальнева обратила внимание на то, что многие вакансии предусматривают обучение и стажировку, что помогает быстро адаптироваться. Этот опыт, в свою очередь, способствует осознанному выбору профессии и становится важным пунктом в будущем резюме.

Официальное трудоустройство для подростков становится доступным с 14 лет при письменном согласии одного из родителей или опекуна. Необходимы паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка о здоровье и трудовая книжка или справка по форме СТД-Р в случае, если подросток уже имел официальное трудоустройство, а также документы воинского учета для юношей с 17 лет. При этом уже с 15 лет ребята могут самостоятельно заключать трудовые договоры.

Ранее стало известно, что подростки могут зарабатывать до 187 тысяч рублей в месяц, работая сборщиком заказов полный день. Еще около 40 тысяч школьники могут зарабатывать на вакансии "работник торгового зала" и до 9 тысяч на должности официанта.

Как отметили эксперты, молодые люди сегодня начинают свою трудовую деятельность раньше. Это связано с тем, что законы, регулирующие трудоустройство подростков, становятся более гибкими, а сами рабочие места предлагают разнообразные форматы и графики.