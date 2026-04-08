Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты

Соцфонд России с 1 июня начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте организации.

Право на выплату имеют родители, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет либо в возрасте до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума региона за год, предшествующий обращению.

Выплата предназначена для родителей, уплачивающих НДФЛ по ставке 13% – по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается. Кроме того, граждане не должны иметь задолженности по алиментам и не должны быть лишены родительских прав. Также право на выплату не получат самозанятые и ИП со специальными налоговыми режимами.

Имеющие право на выплату могут подать заявление до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Таким образом, в 2026 году можно обратиться за выплатой за 2025 год. Документы принимают на портале "Госуслуги", МФЦ и в офисах Соцфонда. Большую часть справок фонд запросит сам, но некоторые из документов, включая справку из учебного заведения, нужно предоставлять лично.

