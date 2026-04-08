Соцфонд досрочно перечислит детские пособия перед майскими праздниками

Соцфонд России в связи с майскими праздниками досрочно переведет семьям детские пособия, которые должны были прийти в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

"В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая", – отметили там.

Это коснется единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячных пособий на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

Пособия придут досрочно семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если же выплата доставляется почтой, то она пройдет в мае и продлится до 25-го числа. При этом ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет будет перечислена по стандартному графику 5 мая.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в России, которые уже получают единое пособие, продлят выплату еще на 12 месяцев в 2026 году, даже если их среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%.

Семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Соответствующие поправки в правила применения средств вступили в силу после подписания постановления правительства.