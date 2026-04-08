08 апреля, 04:24

Соцфонд досрочно перечислит детские пособия перед майскими праздниками

Соцфонд России в связи с майскими праздниками досрочно переведет семьям детские пособия, которые должны были прийти в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

"В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая", – отметили там.

Это коснется единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячных пособий на первого ребенка до 3 лет, на ребенка военнослужащего по призыву и по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

Пособия придут досрочно семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если же выплата доставляется почтой, то она пройдет в мае и продлится до 25-го числа. При этом ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет будет перечислена по стандартному графику 5 мая.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в России, которые уже получают единое пособие, продлят выплату еще на 12 месяцев в 2026 году, даже если их среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%.

Семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Соответствующие поправки в правила применения средств вступили в силу после подписания постановления правительства.

Многодетным семьям могут увеличить выплату на погашение ипотеки

Читайте также


общество

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

