Новости

Новости

21 марта, 09:58

Общество

Маткапитал разрешили использовать для ипотеки от региональных микрокредитных компаний

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Соответствующие поправки в правила применения средств вступили в силу после подписания постановления правительства.

Регионы могут быть участниками только одной такой МКК, а средства семьи разрешено тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.

Документ также конкретизирует, на каких земельных участках допустимо строить жилье с помощью маткапитала. Предусмотрено, что земля может использоваться "для ведения садоводства для собственных нужд" и для блокированной жилой застройки, а при работе со счетами эскроу допускается привлечение строительной организации для возведения дома.

С 1 февраля 2026 года размер выплаты составляет 728 921,9 рубля на первого ребенка и 963 243,17 рубля на двоих и более детей. При рождении третьего и последующих детей разрешается дополнительно использовать 450 тысяч рублей на погашение ипотечного займа.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране "отцовский капитал" для многодетных детей. По его мнению, выплаты в размере 2 миллионов рублей могли бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы.

