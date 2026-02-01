В ОП предложили ввести в России "отцовский капитал" для многодетных детей

Фото: depositphotos/FamVeldman

В России необходимо ввести "отцовский капитал" как допвыплату для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение третьих и последующих детей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, зачастую в многодетных семьях финансовая ответственность возлагается на мужчин, так как около 40% многодетных матерей уже не выходят на работу. При этом, согласно опросам репродуктивных планов семей, у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин.

В связи с этим "отцовский капитал" в размере 2 миллионов рублей мог бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы, а также позволит повысить роль отца в семье, подчеркнул Рыбальченко.

Он добавил, что основный смысл материнского капитала заключается в обеспечении некоторых гарантий для матерей. Новая мера поможет применить аналогичную практику и к отцам.

"Смысл отцовского капитала как раз в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя. Одна из идей, которую я предложил реализовать для отцовского капитала, это чтобы он предоставлялся при рождении трех детей в одной семье – это поможет и поддержать устойчивую многодетную семью", – приводит ТАСС слова Рыбальченко.

Специалист отметил, что сегодня многие семьи с несколькими детьми являются результатом второго или третьего брака. При этом семья, где в одном браке рождаются трое детей, должна получать дополнительную поддержку, уверен Рыбальченко.

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличился в России более чем на 38 тысяч рублей и теперь составляет 729 тысяч. При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей.

В Госдуме также отметили, что в 2027 году общий размер материнского капитала должен превысить отметку в 1 миллион рублей.