Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Общество

В ОП предложили ввести в России "отцовский капитал" для многодетных детей

Фото: depositphotos/FamVeldman

В России необходимо ввести "отцовский капитал" как допвыплату для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение третьих и последующих детей. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, зачастую в многодетных семьях финансовая ответственность возлагается на мужчин, так как около 40% многодетных матерей уже не выходят на работу. При этом, согласно опросам репродуктивных планов семей, у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин.

В связи с этим "отцовский капитал" в размере 2 миллионов рублей мог бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы, а также позволит повысить роль отца в семье, подчеркнул Рыбальченко.

Он добавил, что основный смысл материнского капитала заключается в обеспечении некоторых гарантий для матерей. Новая мера поможет применить аналогичную практику и к отцам.

"Смысл отцовского капитала как раз в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя. Одна из идей, которую я предложил реализовать для отцовского капитала, это чтобы он предоставлялся при рождении трех детей в одной семье – это поможет и поддержать устойчивую многодетную семью", – приводит ТАСС слова Рыбальченко.

Специалист отметил, что сегодня многие семьи с несколькими детьми являются результатом второго или третьего брака. При этом семья, где в одном браке рождаются трое детей, должна получать дополнительную поддержку, уверен Рыбальченко.

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличился в России более чем на 38 тысяч рублей и теперь составляет 729 тысяч. При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей.

В Госдуме также отметили, что в 2027 году общий размер материнского капитала должен превысить отметку в 1 миллион рублей.

Материнский капитал увеличат на 5,6% в России с февраля

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика