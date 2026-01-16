Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 20:18

Экономика

Маткапитал на первого ребенка в России составит 729 тыс руб с 1 февраля

Фото: depositphotos/vodolej

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится в России более чем на 38 тысяч рублей и составит 729 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей. Если родители не получили поддержку при рождении первенца, то после появления на свет второго ребенка они смогут претендовать сразу на всю сумму – 963 тысячи рублей.

В общей сложности с начала февраля в стране проиндексируют более 40 различных выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026-м коэффициент составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6%, пояснили в министерстве.

В частности, пособие при рождении ребенка увеличится до 28,5 тысячи рублей, а ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", вырастут почти до 76,5 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о ежемесячной выплате семьям с детьми, которым не хватило места в муниципальном детском саду. Ожидается, что граждане будут получать компенсацию до тех пор, пока ребенку не предоставят место в дошкольном учреждении. Авторы инициативы считают, что такие меры позволят устранить дисбаланс в обеспечении семей материальной поддержкой.

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

Читайте также


экономика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика