Маткапитал на первого ребенка в России составит 729 тыс руб с 1 февраля

Фото: depositphotos/vodolej

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится в России более чем на 38 тысяч рублей и составит 729 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей. Если родители не получили поддержку при рождении первенца, то после появления на свет второго ребенка они смогут претендовать сразу на всю сумму – 963 тысячи рублей.

В общей сложности с начала февраля в стране проиндексируют более 40 различных выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026-м коэффициент составит 1,056, соответственно, выплаты вырастут на 5,6%, пояснили в министерстве.

В частности, пособие при рождении ребенка увеличится до 28,5 тысячи рублей, а ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", вырастут почти до 76,5 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о ежемесячной выплате семьям с детьми, которым не хватило места в муниципальном детском саду. Ожидается, что граждане будут получать компенсацию до тех пор, пока ребенку не предоставят место в дошкольном учреждении. Авторы инициативы считают, что такие меры позволят устранить дисбаланс в обеспечении семей материальной поддержкой.