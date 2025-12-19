В РФ проработают вопрос о продлении пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские власти проработают вопрос о продлении пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 года выплачиваются пособия, а с 1,5 до 3 лет – нет. Надо прямо и по-честному сказать – вопрос только в бюджетных ограничениях", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что правительству России предстоит подумать над тем, как продлить срок выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте с 1,5 года до 3 лет.

Глава государства также указал на то, что реновация детских садов в регионах должна учитывать вопрос создания в учреждениях ясельных групп.

"А вторая (часть вопроса. – Прим. ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", – заключил Путин.

Ранее в Госдуме предложили продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а также повысить пособия до 75% от заработной платы. По мнению депутатов, из-за пособия в 40% от зарплаты молодые матери стремятся быстрее выйти на работу. А государство должно сделать так, чтобы ребенок дольше оставался с родителями.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году составило практически 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений будет длиться до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.