Эксперт Лоикова назвала бонусы, которые компании в РФ предоставляют молодым родителям

С 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам при рождении ребенка до 1 миллиона рублей без уплаты налогов и взносов, сообщили СМИ. В каких случаях полагается материальная поддержка, разбиралась Москва 24.

Подарок от работодателя

Владимир Путин заявил, что с 1 января 2026 года работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка до 1 миллиона рублей, которые не будут облагаться налогом и страховыми взносами.

При этом сейчас максимально допустимая сумма составляет 50 тысяч рублей, рассказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Поэтому принятая мера поможет простимулировать работодателей к активному участию в демографической политике страны.





Каплан Панеш заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Это позволит бизнесу делать солидные налогово-бесплатные вложения в благополучие семей сотрудников, что будет способствовать достижению общенациональных демографических целей.

Депутат отметил, что установленный лимит приближается к размерам государственного материнского капитала, который в 2025 году составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и 912 тысяч за двоих.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила в беседе с Москвой 24, что на сегодняшний день работодатель не обязан делать какие-то выплаты сотрудникам при рождении ребенка. Однако он может по своей инициативе обговорить, что в рамках корпоративных социальных гарантий будут предоставляться определенные меры поддержки.

"Чаще всего это связано со стажем: то есть чем больше сотрудник проработал на предприятии, тем крупнее выплаты может получить. Все это прописывается в локальных документах", – пояснила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов На данный момент такие выплаты (если они больше 50 тысяч рублей) облагаются соответствующими страховыми взносами в размере 30%. То есть если работодатель, например, платит сотруднику материальную помощь на воспитание ребенка в размере 100 тысяч, то из 30 них уходят на взносы. Кроме того, тот, кто получил средства, должен заплатить 13% налога на доходы физических лиц.

В свою очередь, в 2026 году материальная помощь по рождению ребенка не будет облагаться налогом и взносом, но только в том случае, если сумма не превысит 1 миллиона рублей, добавила Бессараб.

По ее словам, дополнительные соцгарантии и льготы сегодня являются своеобразным стимулом, мотивацией сохранять преданность компании, а также работать в ней и быть эффективным.

"Например, кто-то компенсирует отдых детей в лагерях и санаторно-курортное лечение как самого работника, так и членов его семьи. Кстати, в моей практике был случай, когда ценный сотрудник оставался трудиться в организации именно потому, что дочке нравилось ездить в один и тот же детский лагерь", – рассказала депутат.

Некоторые также добровольно предусматривают для сотрудников с детьми право на посещение 1 сентября линейки в школе, этот день полностью оплачивается, заключила Бессараб.

Индикатор заботы

При этом корпоративные выплаты и льготы при рождении ребенка в России пока не являются массовой историей, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, в компаниях среднего и малого бизнеса это практика менее распространена, потому что для таких выплат нужно располагать достаточным бюджетом. Однако организации могут помогать сотрудницам с детьми, предоставляя более гибкий график, дополнительные дни отпуска, ранний уход с работы в пятницу и так далее.

Однако для топ-работодателей наличие дополнительных бэби-бонусов уже стало нормой, и это не только в Москве, но и в регионах. Крупные госкомпании тоже часто имеют развитые социальные программы, включающие выплаты при рождении ребенка, отметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Суммы могут варьироваться очень сильно: от 20 тысяч рублей до 1 миллиона. А бывает так, что компании делают ежемесячные доплаты к государственному пособию по уходу за ребенком до 1,5 или 3 лет.

Некоторые организации оказывают сотрудникам, у которых появился новорожденный, натуральную помощь, даря им бэби-боксы с одеждой, средствами гигиены, игрушками – всем, что потребуется в первый год жизни. Помимо этого, вручают и подарочные сертификаты в детский магазин на определенную сумму: в среднем где-то на 10–30 тысяч рублей, рассказала Лоикова.

"Иногда даже более ценным, чем деньги, оказывается поддержка в виде дополнительно оплачиваемых отпусков для пап новорожденных. Помимо обязательных 5 неоплачиваемых дней, компания часто дает еще дополнительно от 5 до 10 дней, а порой и больше. И это реально пользуется большим спросом", – отметила эксперт.

Также есть организации, которые предоставляют сотрудникам с детьми гибкий график работы, возможность удаленки, компенсацию услуг няни или частного детского сада, кроме этого, дарят ДМС для новорожденного, перечислила специалист.

В заключение Лоикова порекомендовала кандидатам при поиске работы или в ходе карьерных переговоров уточнять социальную политику компании в отношении молодых родителей. По ее мнению, наличие таких программ – это хороший "зеленый индикатор" заботы организации о сотрудниках, показатель ее зрелости и включения в стратегию заботы о будущем поколении страны.