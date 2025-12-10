Силы ПВО сбили за ночь 20 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 20 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов были перехвачены над территорией Брянской области, еще 2 сбили над Калужской областью, 1 – над Белгородской областью и 1 – над Московским регионом.

Ранее украинские дроны атаковали Чебоксары. В результате пострадали 14 человек.

Кроме того, были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Комиссии уже закончили обследование пострадавших построек, а городские службы убрали придомовые территории.

Для жителей также организовали пункт временного размещения, в котором работают психологи и медицинские специалисты.

