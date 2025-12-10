Петросян рассказал о многолетней борьбе Французова с онкологией

Фото: frantsuzov.ru

Народный артист России Евгений Петросян в беседе с "Абзацем" рассказал о многолетней борьбе писателя-сатирика Леонида Французова с онкологическим заболеванием.

"Мы с ним не так давно говорили. Быстрый конец получился. Он говорил мне, что болеет, и довольно серьезно – ничего не скрывал. Но я мечтал, чтобы он все осилил и вышел в нормальное состояние. Он смог бы, если бы не эта проклятая болезнь", – сказал Петросян.

Он отметил, что Французов был "в полном здравии головы и мог бы много хорошего сделать". Его жена выдержала все тяготы и продлила ему жизнь на долгие годы, подчеркнул Петросян.

"Он прожил замечательную творческую жизнь, потому что был талантливым человеком на своем месте, создал целую галерею работ, которые заслуживают уважения и благодарности. Мы с ним открывали новые пути в эстрадной драматургии", – высказался юморист.

Смерть Французова он назвал большой потерей. По словам Петросяна, для него писатель-сатирик был скромным, молчаливым человеком, пытающимся накопить впечатления, чтобы потом их осмыслить.

"Бывали номера, которые очень волновали публику, значит, это душа его волновала и вызывала согласие в зрительном зале", – добавил собеседник издания.

Французов скончался от онкологии 9 декабря в возрасте 87 лет. Прощание с ним пройдет 12-го числа в Москве по адресу Савеловский проезд, дом 10, строение 1. Похоронят его на Востряковском кладбище.

За свою карьеру юморист создал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама". Он публиковался в журналах "Огонек" и "Крокодил", также его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Петросяна и других артистов.