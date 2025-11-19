Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный артист России Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни, сообщили в телеграм-канале Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ).

В культурном учреждении рассказали, что актер ушел из жизни в ночь на 19 ноября, но не уточнили причину смерти. Там же добавили, что информация о дате и месте прощания будет опубликована позже.

"Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил", – отмечается в сообщении.

Десницкий родился 4 апреля 1941 года в Горьком (сегодня – Нижний Новгород. – Прим. ред.). В 1962-м окончил Школу-студию МХАТ, в которой учился на курсе Георгия Герасимова и Александра Карева.

Свою карьеру артист начал в театре "Современник", но в 1964-м перешел в МХАТ, где исполнил около 100 ролей, включая множество персонажей писателя Антона Чехова в постановках Бориса Ливанова и Олега Ефремова.

В МХТ актер начал служить в 1987 году, а в 1991-м ушел в театр "У Никитских ворот". Через шесть лет Десницкий вернулся в МХТ, однако в 2017-м принял решение о завершении театральной карьеры, после чего сосредоточился на режиссуре и литературной деятельности.