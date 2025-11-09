Умер народный артист РФ Владимир Симонов

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Ведущий актер театра имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале театра.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", – сообщили в театре.

Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Самарской области. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина его приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова.

В 1983 году Симонов перешел во МХАТ, однако спустя несколько лет вновь вернулся в театр имени Вахтангова, где и работал по сей день. Самые запоминающиеся спектакли с его участием: "Война и мир", "Ветер шумит в тополях", "Минетти", "Дядя Ваня", "Ромул Великий" и другие. Симонов также был известен российскому зрителю по фильмам "Перевал Дятлова", "Духless 2", "Чернобыль", "Кухня" и прочим проектам.