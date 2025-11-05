Певица Валерия: телеведущий Юрий Николаев оставил неизгладимый след в душах людей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Телеведущий Юрий Николаев оставил неизгладимый след в душах и сердцах людей. Об этом заявила народная артистка РФ, певица Валерия в своем телеграм-канале.

Исполнительница выразила свои соболезнования в связи со смертью артиста и отметила, что он внес огромный вклад в развитие российского телевидения. Певица отметила, что ее творческий путь был "неразрывно связан" с именем Николаева – в 1992 году она впервые вышла на большую сцену в конкурсе "Утренняя звезда", который придумал и осуществил телеведущий.

("Утренняя звезда". – Прим. ред.) стала грандиозной стартовой площадкой для многих ныне очень популярных артистов. Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение.

Соболезнования в связи со смертью артиста также выразил коллектив Российского института театрального искусства – ГИТИС. В телеграм-канале института отметили, что программа "Утренняя звезда" стала одной из самых добрых и популярных для детской аудитории, а также стала "кузницей талантов и визитной карточкой целой эпохи".

Программу "Утренняя почта" в ГИТИС назвали делом всей жизни Николаева, поскольку он представал перед зрителями "живым человеком", а не официальным лицом.

"Вместе с тем эта естественность, доброжелательность были частью его натуры, что приковывало к нему, заставляло влюбляться несколько поколений телезрителей", – указали в институте.

В свою очередь, телеведущая Тина Канделаки назвала Николаева "легендой телевидения". Она отметила, что в СССР не было человека, который не смотрел бы "Утреннюю почту", которая была "залогом настроения на весь день".

Певец Алексей Чумаков также выразил свои соболезнования и рассказал, что телеведущий олицетворял эпоху большого телевидения и стал "творческим папой" для многих современных артистов российского шоу-бизнеса.

По его словам, Николаев оказал огромное влияние на развитие отечественной эстрады, поскольку огромное количество творческих людей смогли стать востребованными благодаря ему. Среди них такие артисты, как Пелагея, Сергей Лазарев или Анжелика Варум.

Лазарев вспомнил, что мечтал попасть на проект "Утренняя звезда", поскольку этот конкурс "открывал" артистов. Он признался, что с телеведущим у него ассоциируется детство, так как он много времени проводил на съемках проекта и несколько лет наблюдал за работой Николаева.

Артист добавил, что он всегда был участлив к детям и часто поддерживал их после окончания конкурса. Кроме того, он был человеком, который внес "огромный вклад" в творческую судьбу Лазарева.

"Я всегда буду об этом помнить и буду благодарен. Спасибо, Юрий Александрович, за все! Вы навсегда в моем сердце! Светлая память!" – заключил певец.

О смерти Николаева стало известно вечером 4 ноября. Ему было 76 лет. Он являлся постоянным ведущим музыкальных программ "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", вел передачи "Голубой огонек" и "Песня года", детскую программу "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

