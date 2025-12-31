Форма поиска по сайту

Новости

Новости

31 декабря 2025, 17:20

Политика

Лекарства будут отпускать через отделения "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отпускать лекарства через отделения "Почты России" можно будет в местах, где поблизости нет фармацевтических пунктов, следует из проекта постановления правительства РФ, который был подготовлен Минздравом.

В документе сказано, что для осуществления фармацевтической деятельности необходима будет специальная лицензия. Для этого "Почте России" надо будет указывать в заявлении информацию о наличии работников, которые заключили с ней трудовые договоры и чья деятельность связана с продажей и хранением лекарств. При этом такие сотрудники должны иметь дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения.

Всего в отделениях "Почты России" будут представлены 132 позиции, среди которых лекарства для ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения. Также в списке указаны лекарства для мочеполовой системы, дерматологические препараты и некоторые гормональные препараты системного действия.

Кроме того, там будут продаваться противомикробные препараты, средства для дыхательной, нервной и костно-мышечной систем.

Ранее Минздрав исключил из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований по причине отмены их государственной регистрации, прекращения производства или поставок на территорию России. Распоряжение правительства об обновлении перечня было опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru 25 октября. Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года.

политикаобществомедицина

