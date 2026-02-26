Собянин сообщил о шестом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один БПЛА, который летел в сторону Москвы, нейтрализован. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

На месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.

Атака на Москву началась в четверг, 26 февраля. Сперва были ликвидированы два БПЛА, позднее – один беспилотник, а через некоторое время – еще два. Таким образом, всего было уничтожено 6 дронов.

Для обеспечения безопасности полетов в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. К настоящему моменту данные меры отменены.

