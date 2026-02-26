Собянин сообщил о третьем БЛПА, сбитом на подлете к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Ликвидирован еще один БПЛА, который днем в четверг, 26 февраля, летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два БПЛА, которые летели на столицу.

На фоне атаки для обеспечения безопасности полетов в районе аэропортов Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Сейчас воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

