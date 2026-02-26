Форма поиска по сайту

Юрист Георгиева: фитнес-клуб обязан вернуть деньги за неиспользованный абонемент

Юрист объяснила, можно ли вернуть деньги за неиспользованный абонемент в фитнес-клуб

Фото: depositphotos/anyaberkut

Деньги за абонемент в фитнес-клуб или сертификат на обучающий курс можно вернуть, если нет возможности или желания им пользоваться. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в данном случае на стороне потребителя статья о праве на отказ от исполнения договора о выполнении работ (ст. 32 закона "О защите прав потребителей") и об одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ).

На них можно сослаться в письменном требовании к руководству фитнес-зала или обучающей организации о желании расторгнуть договор и вернуть средства за абонемент или сертификат. В нем также важно указать реквизиты, на которые могут быть перечислены деньги.

Но надо учитывать, что, если человек уже начал пользоваться абонементом и сертификатом, организация может удержать средства за пройденные уроки или тренировки. А вот требовать от потребителя объяснений, называть причины отказа от услуг она не вправе. Неважно, уважительные они или человек просто передумал.
Алла Георгиева
юрист

Также организация не имеет права отказывать в возврате абонемента, сертификата, ссылаясь на какие-либо внутренние правила или формулировки в договоре типа "невозвратный". Все это ничтожно по сравнению с законом, подчеркнула юрист.

"Требование потребителя организация обязана удовлетворить в течение 10 дней. Если же после этого срока деньги не вернули, их необходимо взыскивать через суд", – отметила Георгиева.

Кроме того, стоит также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, указав, что нарушаются права потребителя. Специалисты будут обязаны проверить, как работает организация и насколько законно оказываются услуги, пояснила юрист.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что посетитель может не платить за блюдо в ресторане, если в нем были обнаружены объективные недостатки. Например, если оно имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

