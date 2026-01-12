Форма поиска по сайту

12 января, 18:48

Общество
Юрист Русяев объяснил, когда можно не платить за непонравившееся блюдо в ресторане

Юрист рассказал, в каком случае можно не платить за блюдо в ресторане

Фото: 123RF.com/bnenin

Посетитель может не платить за недоваренное, недожаренное или холодное блюдо в ресторане, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.

По его словам, в целом гость не вправе отказаться оплачивать заказанное блюдо, если оно пришлось не по вкусу. Дело в том, что пища, приготовленная корректно и соответствующая описанию, свидетельствует о том, что заведение общепита выполнило обязательство перед потребителем.

Другой момент, если в пище были обнаружены объективные недостатки. Например, блюдо имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим. Либо в нем обнаружен посторонний предмет: волос, муха и так далее.
Илья Русяев
юрист

Во всех этих случаях потребитель вправе требовать, чтобы ресторан заменил блюдо на качественное или снизил цену на уже заказанное, либо вовсе исключил позицию из счета, отметил Русяев.

"При обнаружении недостатка надо сразу заявить об этом администрации ресторана. Также важно сделать фотографии или видео блюда и его описания в меню", – посоветовал эксперт.

Если администрация отказывается идти навстречу, полезно зафиксировать ситуацию в письменном виде. Краткое заявление с описанием дефекта поданного блюда и требований, даже составленное от руки, служит доказательством позиции потребителя, считает юрист.

При этом надо понимать, что, даже если вопрос не решен на месте и блюдо оплачено, это не закрывает путь к возврату денег. Можно подготовить досудебную претензию и отправить ее на адрес ресторана заказным письмом с уведомлением о вручении, лучше с описью вложения. При этом у себя следует хранить копию и почтовые документы, отметил эксперт.

По его словам, у претензии нет утвержденного бланка, но есть минимум сведений, без которых она часто становится бесполезной.

"Необходимо указать, кому адресовано обращение: наименование ресторана или индивидуального предпринимателя (ИП) и адрес точки. Также надо оставить свои данные: ФИО, телефон, почтовый адрес. Еще важно описать обстоятельства: дату посещения, ориентировочное время, что именно заказали, стоимость, реквизиты чека или иного подтверждения оплаты. Кроме этого, необходимо подробно изложить проблему и перечислить доказательства, если они есть: фото, свидетели, копия меню или скрин описания", – пояснил Русяев.

Также в претензии необходимо сформулировать требования, например, вернуть стоимость, добавил эксперт.

Руководство обязано рассмотреть претензию в течение десяти дней, и практика показывает, что многие споры завершаются именно на этом этапе.
Илья Русяев
юрист

Если же все это было проигнорировано заведением, следует обращаться в Роспотребнадзор и суд. В судебном порядке можно будет взыскать стоимость блюда, сопутствующие убытки, а также компенсацию морального вреда, подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Это противоречит общим правилам по договору розничной купли-продажи, прописанным в постановлении правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

