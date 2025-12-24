Юрист Георгиева: купленную в подарок в онлайн-магазине технику можно вернуть

Фото: 123RF.com/evdoha

Технику, подаренную и не понравившуюся адресату, получится вернуть обратно в магазин только в том случае, если она приобреталась онлайн. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, практически вся бытовая техника находится в утвержденном правительством РФ перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

"То есть, если предмет не понравился по цвету, форме и так далее, вернуть обратно его нельзя", – отметила Георгиева.

Исключение составляет случай, когда продавец не предоставил достоверную информацию о технике. Например, не предупредил, что нужная покупателю функция отсутствует, но этот факт нужно будет доказать, добавила она.





Алла Георгиева юрист При этом, если техника была куплена дистанционно (в интернет-магазине или на маркетплейсе), вернуть ее можно даже при отсутствии дефектов в течение 7 дней. Для этого должен быть сохранен ее товарный вид, упаковка и ярлыки.

Также юрист обратила внимание, что, если продавец в момент доставки товара не предоставил покупателю письменную информацию о порядке и сроках возврата, отказаться от техники можно будет и позже – в течение 3 месяцев.

"Другая ситуация, когда купленное устройство оказалось с браком. Например, у утюга все режимы работают с одинаковой мощностью или у ноутбука кнопки западают. Тогда товар можно вернуть или обменять в любом магазине на аналогичный, но исправный, в течение 15 дней со дня покупки", – отметила эксперт.

По истечении этого срока отдать товар в магазин можно только при условии, что у него есть какие-то существенные недостатки. Например, ноутбук сильно нагревается и потребителю приходится постоянно его выключать, чтобы он не сгорел окончательно. Также вернуть деньги можно, если при наличии проблем ремонт занимает более 45 дней, пояснила юрист.





Алла Георгиева юрист При обнаружении недостатка надо обратиться к продавцу с письменной претензией. В ней необходимо перечислить дефекты устройства и требования, то есть что покупатель хочет: возврата денег, замены и так далее.

Если техника была куплена дистанционно, такая претензия пишется либо в личном кабинете, либо в пункте выдачи, заключила Георгиева.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что при нарушении продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара покупатель может отказаться от него и получить деньги обратно. Также он вправе потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки.