24 декабря, 18:31

Общество
Юрист Георгиева: купленную в подарок в онлайн-магазине технику можно вернуть

Юрист рассказала, можно ли сдать в магазин купленную в подарок технику

Фото: 123RF.com/evdoha

Технику, подаренную и не понравившуюся адресату, получится вернуть обратно в магазин только в том случае, если она приобреталась онлайн. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, практически вся бытовая техника находится в утвержденном правительством РФ перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

"То есть, если предмет не понравился по цвету, форме и так далее, вернуть обратно его нельзя", – отметила Георгиева.

Исключение составляет случай, когда продавец не предоставил достоверную информацию о технике. Например, не предупредил, что нужная покупателю функция отсутствует, но этот факт нужно будет доказать, добавила она.

При этом, если техника была куплена дистанционно (в интернет-магазине или на маркетплейсе), вернуть ее можно даже при отсутствии дефектов в течение 7 дней. Для этого должен быть сохранен ее товарный вид, упаковка и ярлыки.
Алла Георгиева
юрист

Также юрист обратила внимание, что, если продавец в момент доставки товара не предоставил покупателю письменную информацию о порядке и сроках возврата, отказаться от техники можно будет и позже – в течение 3 месяцев.

"Другая ситуация, когда купленное устройство оказалось с браком. Например, у утюга все режимы работают с одинаковой мощностью или у ноутбука кнопки западают. Тогда товар можно вернуть или обменять в любом магазине на аналогичный, но исправный, в течение 15 дней со дня покупки", – отметила эксперт.

По истечении этого срока отдать товар в магазин можно только при условии, что у него есть какие-то существенные недостатки. Например, ноутбук сильно нагревается и потребителю приходится постоянно его выключать, чтобы он не сгорел окончательно. Также вернуть деньги можно, если при наличии проблем ремонт занимает более 45 дней, пояснила юрист.

При обнаружении недостатка надо обратиться к продавцу с письменной претензией. В ней необходимо перечислить дефекты устройства и требования, то есть что покупатель хочет: возврата денег, замены и так далее.
Алла Георгиева
юрист

Если техника была куплена дистанционно, такая претензия пишется либо в личном кабинете, либо в пункте выдачи, заключила Георгиева.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что при нарушении продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара покупатель может отказаться от него и получить деньги обратно. Также он вправе потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки.

Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

