Эксперт Колганов: устанавливать лимиты на стоимость подарков учителям нет смысла

В Госдуме предложили пересмотреть лимит в три тысячи рублей на подарки учителям. Насколько устарела установленная сумма и сколько должен стоить презент для педагога сегодня, разбиралась Москва 24.

Устаревшие лимиты?

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила о необходимости пересмотра установленного законом лимита в три тысячи рублей на стоимость подарков учителям. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам парламентария, действующая норма, закрепленная в статье 575 Гражданского кодекса РФ ("Запрещение дарения"), была уместна в начале 2000-х годов, когда ее вводили. Сейчас, по ее мнению, это требование устарело и не отвечает экономическим реалиям.

Буцкая подчеркнула, что, согласно букве закона, подарки учителям стоимостью до трех тысяч рублей разрешены, и для исключения вопросов лучше сохранять чек. Однако она считает, что лимит необходимо повысить.



Татьяна Буцкая Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке.

Инициатива направлена на приведение формального ограничения в соответствие с текущей экономической ситуацией и инфляционными процессами. В настоящее время сумма в три тысячи рублей зачастую не позволяет выбрать значимый подарок, что создает неудобства как для родителей, желающих выразить благодарность педагогу, так и для самих учителей, которые вынуждены формально соблюдать устаревшую норму.

Ранее адвокат Антон Пивоваров рассказал, что госслужащие и бюджетники также не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей, чтобы это не было расценено как взятка. Данное ограничение установлено законом "О противодействии коррупции". Даже подарок дешевле лимита может быть признан взяткой, если прослеживается связь с должностными обязанностями получателя. Исключение составляют протокольные сувениры и официальные презенты от организаций.

Подарки с чеками

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Москвой 24 рассказал, что ранее он сам выступал с предложением повысить лимит на подарки учителям, врачам и социальным работникам.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это предложение было направлено в министерство просвещения еще осенью, и ведомство нас в этой инициативе поддержало, признав такой подход справедливым.

По его словам, порой ситуация доходит до абсурда, когда в обществе обсуждают необходимость прикладывать чек к букету цветов, чтобы у учителя не возникло проблем из-за возможного превышения стоимости подарка.

"Это унизительная практика, которую нельзя допускать", – добавил депутат.

По мнению Нилова, в качестве новой суммы предельного лимита стоит взять уровень инфляции, произошедший с момента установления прежней суммы, и рассчитать соответствующее значение.

"Мы должны создавать условия, чтобы все желающие могли благодарить своих учителей и врачей, не ставя их в неловкое положение и не вызывая сомнений в законности таких простых жестов", – резюмировал он.

В то же время заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 отметил, что не видит смысла в установлении каких-либо лимитов на подарки учителям.

"Что касается рисков коррупции, то повышение предельной суммы или ее устранение вряд ли их усилит. Если кто-то хочет решать вопросы с помощью взяток, никакой формальный лимит не остановит", – считает он.

Экономист также добавил, что в условиях современности три тысячи рублей позволяют сделать лишь чисто символический подарок.



Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Более целесообразным, на мой взгляд, было бы установить лимит на уровне, например, третей части от размера минимальной заработной платы в конкретном регионе.

Он обосновал такое решение тем, что доходы семей сильно различаются и такая сумма, будучи ощутимой, все же оставалась бы доступной для большинства родителей один-два раза в год.

"Традицию же организованных сборов на подарки я не считаю однозначно хорошей, поскольку она изначально ставит семьи с разным достатком в неравное положение. Введение лимита, возможно, преследовало цель в том числе нивелировать это различие, сделав подарки более доступными", – добавил экономист.

Однако, по мнению эксперта, бюрократическими методами эту социальную проблему решить сложно и лимит ее полностью не снимает.

Приемлемой сумму в три тысячи рублей в беседе с Москвой 24 сочла специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. По ее словам, оптимальным вариантом для учителя часто становится коллективный презент от всего класса.

Если же речь идет о личном подарке от конкретной семьи, то в сумму три тысячи рублей также вполне можно уложиться, выбрав что-то полезное и соответствующее профессии, добавила она.



Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Хорошими вариантами могут быть качественные предметы для рабочего процесса: стильный ежедневник, электронная указка или другие практичные мелочи, которые педагог сможет использовать в своей деятельности.

Также, по мнению эксперта по этикету, универсальным и всегда уместным подарком остаются тематические праздничные наборы, например качественные сладости. При этом стоит избегать сугубо номинальных подарков, таких как статуэтки в виде символа года, которые для большинства становятся просто "пылесборниками".

"Помните, что подарок должен приносить пользу и положительные эмоции тому, кто его получает. В этом смысле три тысячи рублей – вполне комфортная сумма для новогоднего поздравления", – добавила эксперт.

В то же время, по словам Коломацкой, в зимний период лучше отдавать предпочтение не классическим букетам, а сезонным композициям: хвойным венкам, украшениям со свечами или другим тематическим элементам, которые создают уют и праздничное настроение и могут украсить интерьер.