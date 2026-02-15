Форма поиска по сайту

15 февраля, 15:24

Транспорт

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на метро 16 февраля из-за снегопада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичам следует пересесть на городской транспорт 16 февраля из-за снегопада и возможного образования гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Метро – это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода", – отметили в ведомстве.

Если поездок на машине не избежать, то водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, а также не совершать резких маневров. Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в разрешенных местах.

В понедельник, 16 февраля, в Москве ожидаются сильный снег и ветер, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду. Ухудшение погодных условий начнется в 06:00. В комплексе горхозяйства столицы граждан призвали быть внимательнее на улицах.

Городские службы перешли на усиленный режим работы в Москве из-за гололеда

транспортпогодагород

