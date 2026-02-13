Синоптик Леус: солнце может появиться в Москве в середине следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Солнце в разрывах облаков может появиться в Москве в середине следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, солнце можно будет наблюдать 17 и 18 февраля. Однако Леус уточнил, что солнечных лучей не будет очень много.

Ранее синоптики заявляли, что жителей Северного Кавказа и Крыма ждет ранняя весна. В частности, потепление наступит уже в последней декаде февраля. В свою очередь, метеорологическая весна в Москве начнется не раньше чем через шесть недель.

При этом сама весна в России ожидается теплее обычного, заявлял эксперт Владимир Семенов. По его словам, на это указывают положительные температурные аномалии, фиксируемые в том числе и европейскими синоптиками.

