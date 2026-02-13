Двое мальчиков упали с крыши нежилого строения на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мальчиков 2016 года рождения упали с крыши нежилого строения на западе Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Главмосстроя. Предварительно установлено, что дети забрались на крышу строения, после чего упали. В результате мальчиков госпитализировали.

Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.

